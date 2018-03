Bremen. Ein Angstgegner ist der SV Werder für Borussia Düsseldorf wahrlich nicht. Seit die Bremer in der Tischtennis-Bundesliga spielen – und das tun sie seit 2005 mit Ausnahme der Saison 2006/07 –, haben sie in den Punktspielen lediglich zwei Siege eingefahren: den ersten am 14. September 2008 mit 3:0 in Düsseldorf und den zweiten mit 3:1 am 9. September 2012. Der dritte Erfolg, das 3:0 vor eigenem Publikum am 21. April 2013 im Halbfinal-Hinspiel um die deutsche Meisterschaft, ebnete den Werderanern den Weg zu ihrem ersten und bislang einzigen nationalen Titel.

Seit fast fünf Jahren wartet das Team von Trainer Cristian Tamas also auf einen Bundesliga-Hauptrunden-Sieg über den deutschen Rekordmeister. Am Sonntag um 15 Uhr treffen beide Mannschaften in Düsseldorf erneut aufeinander. Wieder sind die Gastgeber als Tabellenführer der haushohe Favorit. Die Bremer allerdings können sich fünf Spieltage vor Saisonende kaum eine weitere Niederlage leisten, wollen sie sich ihre Chancen im Kampf um die Play-off-Plätze eins bis vier der Bundesliga erhalten. Aktuell ist Werder Fünfter, zwei Punkte zurück hinter dem Zweiten, 1. FC Saarbrücken.

„Ein Erfolg in Düsseldorf wäre ein Bonus“, sagt Trainer Tamas vor der anstehenden Partie. Wichtiger und vor allem Erfolg versprechender seien aber die folgenden Vergleiche gegen die Mitkonkurrenten um die Play-off-Ränge, gegen Mühlhausen (18. Februar) und in Fulda (20. Februar). Diese Spiele muss Werder für sich entscheiden. Jetzt am Sonntag hat die Begegnung eine ganz besondere Note: Werders Nummer zwei, Omar Assar, spielt letztmals gegen sein künftiges Team um Topstar Timo Boll. Bekanntlich wird der Ägypter nach dieser Saison von der Weser an den Rhein wechseln. Vielleicht präsentiert er sich den Borussen-Fans mit einer guten Leistung für Werder.