Nick Miceli wurde nach dem jüngsten Spieltag vom Deutschen Basseball Verband zum "Spieler der Woche" gekürt. Am Sonnabend soll er die Dockers in den beiden Heimspielen zu zwei Siegen führen. (Christiane Kuhn, frei)

Bundesliga zu verlassen, sondern vor allem darum, sich für die bevorstehenden Abstiegsrunde eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Dabei empfangen die BTV 1877 Bremen Dockers ab 13 Uhr den Mitaufsteiger Berlin Flamingos im „Fritz Schütt Stadion“. Das zweite Spiel beginnt um 16.30 Uhr.

Die Bremer brauchen zwei klare Siege, um sich an den Flamingos vorzuschieben und das Tabellenende zu verlassen. Die Berliner liegen mit vier Siegen auf Platz sieben der Tabelle,. einen Platz dahinter und damit am Tabellenende liegen die Bremen Dockers mit drei Siegen. Die Rote Laterne ist dabei das eine große Ziel, aber noch viel wichtiger ist, dass die Siege dringend für die Abstiegsrunde benötigt werden, die ab Ende Juli anstehend. Dort werden die Dockers unter anderem auch auf die Berliner treffen und in dieser Abstiegsrunde werden alle Siege und Niederlagen aus der regulären Saison mitgenommen. Da die Dockers die beiden Hinspiele in Berlin verloren haben, sind zwei Siege am Sonnabend schon fast Pflicht, um sich die Chancen auf den Klassenerhalt in der Abstiegsrunde (Play-down) zu wahren.

Das Team von Coach Alberto Orti Roig hatte am vergangenen Wochenende spielfrei und konnte in der Woche zuvor bei den Köln Cardinals ein Spiel mit 2:0 gewinnen. Garant für diesen Sieg war Dockers-Pitcher Nick Miceli der für seine überragende Leistung auf dem Mound (17 Strike Outs) auch die Auszeichnung „Spieler der Woche“ vom Deutschen Baseball Verband verliehen bekommen hat. In ersten Spiel in Köln vergaben die Bremer dagegen den schon sicher geglaubten Sieg durch zwei Fehler in der Defensive.

Bremens Coach Orti Roig gibt sich dann auch optimistisch für das Wochenende: „Wir müssen so spielen wie zuletzt gegen die Hamburg Stealers (zwei knappe Niederlagen) und in Köln (Niederlage und Sieg), dann haben wir gute Chancen auf zwei Siege. Allerdings brauchen wir hundertprozentige Konzentration über beide Spiele hinweg.“ Dem Bremer Trainer steht der gesamte Kader zur Verfügung und alle Spieler konnten sich am spielfreien Wochenende etwas erholen. Während die Bremer also mit einem Erfolgserlebnis in diese wichtigen Partien gehen, warten die Gäste seit dem 21. April auf einen Sieg und werden sicherlich alles versuchen, um in Bremen wieder zu punkten.