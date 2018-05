Sie würden gern mit den Eisbären weiterarbeiten: Trainer Arne Woltmann (rechts) und sein Assistent Chris Harris. Der Spieler-Kader wird sich laut Management aber sehr verändern. (nordphoto)

Der Moment des Erfolges und der großen Erleichterung, er wurde von den Eisbären Bremerhaven zusammen mit den Fans in vollen Zügen genossen. Verdient. Nach einer derart verkorksten Saison mit vielen deprimierenden Niederlagen und bitteren Enttäuschungen. Am Ende hielten die Seestädter die Klassenzugehörigkeit in der Basketball-Bundesliga mit nur acht Saisonsiegen gerade mal so und spielen nach dem Aufstieg 2005 auch im 14. Jahr in der Beletage der Korbjäger, Dribbler und Scharfschützen.

Es drängt sich jedoch ein Vergleich auf: Der mit dem Fußball und hier insbesondere mit dem HSV. Wenn man dem Abstieg gerade noch so entronnen ist, sollte man sehen, dass sich so eine Zittersaison nicht wiederholt. Das sieht auch Wolfgang Grube so, der hauptamtliche Geschäftsführer und Gesellschafter der Eisbären: "Es war nervenzerfetzend heute, und ich habe auch die letzte Woche nicht gut geschlafen", gab er nach dem gelungenen Kraftakt zu.

"Aber ich habe immer dran geglaubt, wenn auch manchmal gezweifelt", fügte er an. Nun kann Grube das Szenario Zweite Liga Pro A erst mal ad acta legen, für das er übrigens auch weiterhin in seiner Geschäftsführerposition zur Verfügung gestanden hätte. Dennoch ist laut Grube Handeln in Bremerhaven angesagt. "In der Vorgängerzeit von Arne Woltmann als Cheftrainer und mir als Geschäftsführer wurde eine sechsjährige Stagnation fortgesetzt", sagte Grube zur verkorksten Spielzeit.

Er hat vor, bei der Aufarbeitung der Saison "jeden Stein umzudrehen". Das spielt insbesondere auf die Zusammenstellung der Mannschaft an. "Es wird ein völlig neues Konzept geben, über dessen Details wir jetzt natürlich noch nicht reden können", so Wolfgang Grube. "Auch wenn ich hoffe, so viele wie möglich von den jetzigen Spielern wiederzusehen, wird es in der Mannschaft einen Umbruch geben", prophezeit der Geschäftsführer.

Das bezöge sich sowohl auf die US-Amerikaner als auch auf die deutschen Spieler, wo Wolfgang Grube stark auf die Bremerhavener Jugendarbeit setzt. Für ihn war die Halbzeit-Show beeindruckend, als sämtliche Eisbären-Jugendteams für ihre Saisonleistungen auf dem Parkett geehrt wurden. Verträge über das Saisonende hinaus haben noch Carl Baptiste, Adrian Breitlauch, Kapitän Dominique Johnson und Michael Kessens. Ein Schlüsselspieler wie Jordan Hulls stünde den Eisbären sicher bestens zu Gesicht.

Der wollte sich auf der Fan-Party noch nicht zu einer weiteren Saison bekennen. "Ich weiß es noch nicht. Ich werde mit Familie und Freunden beraten", so Hulls. Diesen Schritt hat das Trainergespann Arne Woltmann und Chris Harris wohl schon hinter sich. Ohne sich definitiv zu einer Vertragsverlängerung zu äußern, haben beide klar bekundet, ihre Arbeit fortsetzen zu wollen. Jetzt, nach dem geglückten Klassenerhalt in Liga eins erst recht.