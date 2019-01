Dass der Aufsteiger SVGO im Bremer Süden keinen sportlichen Dank dafür erwarten konnte, dass er dem Verlegungswunsch der Blau-Weißen Anfang Dezember zugestimmt hatte, war klar. Trotzdem konnte sich der Auftritt des SV Grambke-Oslebshausen in der Halle am Bunnsackerweg vor der Pause mehr als sehen lassen, zumal er sich jeden Treffer hart erkämpfen musste. „Unsere ersten 30 Minuten waren gut“, lobte der SVGO-Trainer Stephan Rix.

Seine Mannschaft bot den Gastgeberinnen in dieser Zeit ein Duell auf Augenhöhe und lag beim 12:10 von Nicole Tesch sogar mit zwei Toren vorn, bevor der Tabellenzweite den Spieß bis zum Seitenwechsel zum 13:12 drehte. „In der ersten Viertelstunde des zweiten Durchgangs haben wir dann den Faden völlig verloren“, bemängelte Stephan Rix. Seine Mannschaft spielte dem ATSV Habenhausen mit unkontrollierten Abschlüssen, Fehlpässen und technischen Fehlern komplett in die Karten, die dieser prompt zu Kontertoren nutzte.

Sonntag kommt Arbergen-Mahndorf

"Das war durch unsere gute Abwehr nicht mehr aufzufangen“, bedauerte der SVGO-Coach. Der ATSV um die Ex-Grambkerin Sina Rathmann (4 Tore) ließ sich diese Chance nicht entgehen und setzte sich nach dem 18:16 Anschlusstreffer der SVGO-Rückraumspielerin Franziska Raschdorf auf 23:16 ab (44.). Erst danach beendete Melina Iordanidis die siebenminütige Trefferflaute des SV Grambke- Oslebshausen – das kam entschieden zu spät.

Am Sonntag treten die Gelb-Blauen in der Halle der Bezirkssportanlage Marßel an, dann soll um 16 Uhr der Viertletzte SG Arbergen-Mahndorf die Heimstärke des Aufsteigers zu spüren bekommen. Der SVGO sollte das Match auch tunlichst gewinnen, da ihm die Ostbremer sonst bis auf einen Pluspunkt auf die Pelle rücken würden. Am Mittwoch, 23. Januar, geht es schließlich mit dem letzten Nachholspiel der Hinrunde gegen den TSV Intschede weiter (20.30 Uhr, Sperberstraße).

SV Grambke-Oslebshausen: Drees, Ruete; von Leesen (3), Ruhe, Schwenkler, Artelt (3/2), Hett (2), Bartsch, Iordanidis (5/3), Stucke, Tesch (3/1), Czernek, Flaig (2), Raschdorf (4).