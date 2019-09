Trainer Stefan Buben freut sich mit Roman Spomer (l.) und Jan Alexander Ahrens. (Privat, frei)

Dennoch konnte sich jeder seiner Schützlinge einen Platz auf dem Treppchen erkämpfen. Drei Bronze- und drei Silbermedaillen gingen an Villa Vital. Mit den Leistungen von Roman Spomer und Jan Alexander Ahrens war Stefan Buben jedoch sehr zufrieden – beide gewannen all ihre Kämpfe souverän und sicherten sich jeweils mit dem Gewinn der Goldmedaille auch den Titel des Landesmeister.

Unterdessen traten Villa-Vital-Athleten in Osterholz-Scharmbeck bei den „German Open“ an und konnten sich dort auch in den Sportarten Karate und Kickboxen erfolgreich in Szene setzen. Daniel Abokarov, Amadeusz Kwiatkowski, Ramon Kolke und Maik Gisbrecht dominierten in ihren jeweiligen Alters-und Gewichtsklassen Gegner und sicherten sich jeweils souverän Platz eins. Matthias Kraaz kehrte in diesem Wettkampf wieder zu seinen „Wurzeln“ zurück und erkämpfte sich in der Karate-Konkurrenz die Silbermedaille. Das Villa-Vital-Trainerteam mit Finn Clabes und Manuel Voigt waren sehr zufrieden.