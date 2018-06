Juni, beginnt, steigen die älteren Jahrgänge inklusive der Oberstufe erst ab Montag, 11. Juni, ins Turnier ein. Die jeweiligen Endspiele werden schließlich am Donnerstag, 14. Juni, ausgetragen.

Für Selma Kupinic und Yasmin Sherif ist die 13. Auflage des Turniers etwas ganz Besonderes. Die beiden 16-jährigen Schülerinnen aus der 10e haben dieses Mal die Leitung des knapp 20-köpfigen Organisationsteams übernommen. „Ich war im letzten Jahr selber noch einfaches Mitglied“, erläutert Yasmin, „das hat mir sehr viel Spaß gemacht, also wollte ich diesmal unbedingt die Leitung übernehmen.“ Selma ist erstmals in das „Orga-Team“ berufen worden und freut sich über die „große Ehre, weil ich gerne Verantwortung übernehme und den Kippe-Cup auch in den kommenden Jahren am Leben erhalten möchte“. Der Kippe-Cup wird nur von Schülerinnen und Schülern des Kippenberg-Gymnasiums organisiert, die Lehrkräfte kommen lediglich im Rahmen des traditionellen Show-Spiels gegen die Organisatoren am Finaltag zum Einsatz. Neben den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums nehmen wie gewohnt auch die Viertklässler der Grundschule an der Carl-Schurz-Straße am Turnier teil. Los geht es am 8. Juni um 14 Uhr mit der Vorrunde der vierten und fünften Jahrgänge, im Modus „Jeder gegen Jeden“. Die beiden jeweils Erstplatzierten ziehen ins Halbfinale ein, das wie das Spiel um Platz drei und auch das Endspiel am 14. Juni angepfiffen wird – gerade noch rechtzeitig vor dem Auftakt der Fußball-WM.