zu absolvieren. Das Abzeichen wird verliehen in Bronze, Silber und Gold. Eine Mitgliedschaft im Verein ist nicht erforderlich. Anmeldungen sind ebenfalls nicht notwendig. Übungszeiten und Prüfungsabnahmen an jedem Mittwoch von 16 bis 19 Uhr. Weitere Informationen gibt es bei Heiko Fricke unter der Telefonnummer 48 411 59 oder in der Geschäftsstelle von OT Bremen, Telefon 42 54 71 oder im Internet unter www.otbremen.de.