Auf dem großen Sportfest des Landesportbundes (LSB) wurde es dann ernst, die HSB-Sportler traten zur Abnahme durch die Offiziellen des LSB an und das auch sehr erfolgreich. Kürzlich überreichte Daniel Fangmann schließlich zehn der Athleten und Athletinnen aus Lehre und Verwaltung der HSB das Sportabzeichen in Gold, zwei weitere freuten sich über die Auszeichnung in Silber. Gold erhielten Regina Bernhardt, Jutta Geyer-Schröder, Ilka Knippel, Mika Rusterholz, Prof. Dr. Peter Schmidt, Prof. Dr. Rüdiger Schubert, Brigitte Schwiers-Morgenthal, Prof. Dr. Bernd Stecker, Heike Thalmann und Hubert Willmeroth. Silber gab es für Erika Goemann und Manuela Hartung.

„Aufgrund der positiven Resonanz bei der Premiere in diesem Jahr, soll das Sportabzeichen auch im kommenden Jahr angeboten werden“, sagte Ingo Heidrich, sportbegeisterter Verwaltungsmitarbeiter in der Fakultät Gesellschaftswissenschaften und Organisator dieses Projektes. Die Gespräche mit den Kooperationspartnern laufen bereits.