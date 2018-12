Markus Eisenbichler bei der Vierschanzentournee, hier beim ersten Probedurchgang. (Angelika Warmuth/dpa)

Das Preisgeld kann es nicht sein. Gerade mal 17.500 Euro kassiert der Gesamtsieger der Vierschanzentournee vom Weltverband, das verdient so mancher Profi-Fußballer an nur einem Tag. Nein, die tollkühnen Springer spornt eine Mischung aus Abenteuer, Sportsgeist und Fatalismus an. Wie sollte sonst ein Mensch freiwillig auf zwei Skiern bis zu 250 Meter weit fliegen wollen?

Hinzu kommt die jährliche Bühne der Öffentlichkeit. Wenn die Fußballer noch winterverpackt in der Pause stecken, stehen die Skispringer im Rampenlicht. Das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee ist seit Generationen Kult in vielen Familien und wird meist von über sechs Millionen Deutschen im Fernsehen angeschaut.

Für diese Sportler, die sonst ein Dasein im Schatten des übermächtigen Fußballs fristen, ist es die Chance, sich der Sportwelt zu zeigen und unsterblich zu werden. Hannawald, Schmitt, Weißflog, Thoma, Wellinger, sie alle haben das genutzt und sind so Synonyme für ihren Sport geworden. Am Sonntag hat der Deutsche Markus Eisenbichler zum Auftakt Platz zwei belegt – was für ein starker Auftakt.