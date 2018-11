Die Squasher des Bremer SC halten Kontakt zur Spitze der 1. Bundesliga Nord. Am 5./6. Spieltag gewannen die Bremer mit 3:0 bei Sportwerk Hamburg II und sammelten auch beim 2:2 im Heimspiel gegen Airport Squash Berlin noch zwei Punkte ein. Am Ende hatte der BSC nämlich acht Sätze gewonnen und damit einen mehr als sein Gegner. Weshalb die Berliner lediglich einen Zähler gewannen, das Unentschieden in Bremen also verloren.

Insofern war es also angekommen auf James Peach bei seinem Saisondebüt. Der 21-jährige Engländer verlor zwar das Duell gegen den Berliner Daniel Poleshchuk mit 2:3, steuerte dabei aber zwei wichtige Sätze zum Gesamtergebnis bei. Als Erfolgsgarant galt neben Heiko Schwarzer, der Nummer drei, aber vor allem Heiko Vössing. Nachdem der an Nummer vier spielende Bremer sein Spiel in Hamburg bereits glatt mit 3:0 gegen Nachwuchsspieler Fynn Schuck gewonnen hatte, ließ er auch im zweiten Duell nichts anbrennen. Angesichts des klaren 3:0-Siegs über Oliver Wenk gab Vössing am Wochenende gerade 14 Punkte ab.