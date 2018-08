Akaki Gogia (M.) trifft für Union Berlin zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung. Foto: Jörg Carstensen (dpa)

Die Siegesserie des FC St. Pauli ist abrupt beendet worden. Die 1:4 (0:2)-Niederlage beim 1. FC Union Berlin bedeutete nicht nur den ersten Punktverlust der Saison für die Hanseaten, sondern auch den Verlust der Tabellenführung.

Die Hauptstädter thronen nun ganz oben, punkt- und torgleich mit dem 1. FC Köln. Der Bundesliga-Absteiger feierte einen überzeugenden 3:1-Heimerfolg gegen Erzgebirge Aue. Auch der bisherige Tabellenzweite Holstein Kiel kam bei Jahn Regensburg nicht über ein torloses Remis hinaus und musste Berlin und Köln in der Tabelle vorbeiziehen lassen

Die Heidenheimer Robert Glatzel, Kevin Lankford, Marc Schnatterer und Sebastian Griesbeck (l-r) feiern den Auswärtssieg. Foto: David Schäfer (dpa)

St. Pauli hatte an den ersten beiden Spieltagen als einzige Mannschaft beide Spiele gewonnen, doch gegen Berlin waren die Kiez-Kicker chancenlos. Der Knackpunkt des Spiel: Die ersten beiden Gegentreffer musste St. Pauli unmittelbar vor der Pause innerhalb von vier Minuten hinnehmen.

Beim ersten Saisonsieg der Heidenheimer, die sich bei Dynamo Dresden mit 3:1 (2:0) durchsetzten, war Marc Schnatterer mit seinem Doppelpack der entscheidende Mann. Noch einen Treffer mehr erzielte Simon Terodde für die Kölner gegen Aue. „Dafür bin ich da, um die Dinger zu verwandeln“, kommentierte Terodde seinen Dreierpack und dämpfte mit seiner Leistung die Spekulationen um eine mögliche Rückkehr von Anthony Modeste an den Rhein.

Der Regensburger Jann George (l) im Zweikampf mit Jonas Meffert. Foto: Matthias Balk (dpa)

Einen bitteren Spieltag erlebte die SpVgg Greuther Fürth, die - wie schon bei der verpassten Pokal-Sensation gegen Borussia Dortmund - auch fünf Tage später in der Liga gegen den SC Paderborn ganz spät die Gegentore kassierte. Am Ende reichte es für Fürth nur zu einem 2:2 (0:0). „Bei uns ist pure Enttäuschung“, sagte Coach Damir Buric.

Mitaufsteiger 1. FC Magdeburg wartet derweil weiter auf den ersten Zweitliga-Sieg seiner Club-Historie. Gegen den FC Ingolstadt kam Magdeburg trotz ein 1:0-Führung nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Was die Magdeburger am meisten aufregte: die Schiedsrichterleistung. Drei Fehlentscheidungen hatte Maik Franz, Leiter Lizenzspielerabteilung beim FCM, ausgemacht: Zwei nicht gegebene FCM-Tore sowie einen irregulären Gegentreffer. „Es ist sicher nicht immer der richtige Ansatz, auf den Schiedsrichter zu schimpfen, aber in dem Fall bleibt uns nichts anderes übrig“, sagte Ex-Profi Franz.

Schon am Freitagabend gelang dem VfL Bochum nach dem peinlichen Pokal-Erstrunden-Aus beim Viertligisten Weiche Flensburg Wiedergutmachung. Bochum besiegte den SV Sandhausen mit 1:0 (0:0). Darmstadt 98 gelang gegen den MSV Duisburg mit 3:0 (0:0) der zweite Sieg in Folge. Duisburg und Sandhausen sind als einzige Zweitligisten noch punktlos. (dpa)