Ohne den Druck, noch eine Norm laufen zu müssen und ohne die Erwartungshaltung auf eine vordere Platzierung waren Anneke und Marit Köpp, Isabel Bierwirth und Leonie Hönekopp (alle BLT/TuS Komet Arsten) mit der 18. Meldezeit unter 32 Staffeln nach Nürnberg gereist. Die Vier sollten in erster Linie die Atmosphäre, endlich einmal vor einer großen Kulisse laufen zu können, genießen und natürlich ihre Saisonbestleistung von 47,57 Sekunden unterbieten.

Im zweitschnellsten von vier Zeitendläufen präsentierten sich die Schützlinge von Trainer Jens Ellrott dann von ihrer besten Seite. Selbst der zweite Wechsel – im Laufe der Saison mehrfach die Achillesferse der Staffel – klappte perfekt, so dass Schlussläuferin Leonie Hönekopp nach fantastischen 46,71 Sekunden als Fünfte über die Ziellinie stürmte. Nachdem in den ersten beiden Läufen keine Staffel schneller gewesen war, musste nun der letzte und schnellste Lauf noch über die Platzierung der Bremer entscheiden. Sieben Staffeln unterboten die Zeit der BLTlerinnen, so dass am Ende ein ausgezeichneter 12. Platz herausgesprungen war.

„Schade, dass es bis zum letzten Rennen gebraucht hat, aber es hat sich ausgezahlt, dass wir trotz der Wechselproblematik an der Aufstellung festgehalten und wir an uns geglaubt haben. Mit Ausnahme der Disqualifikation bei den Deutschen U23 Meisterschaften haben wir uns von Rennen zu Rennen gesteigert. Wenn wir so zusammenbleiben, ist nächstes Jahr noch einiges mehr möglich“, freuten sich die vier Sprinterinnen