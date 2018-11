Immer für einen taktischen Kniff zu haben: Nico Stankewitz trainiert die Hockey-Damen vom Club zur Vahr. (Frank Thomas Koch)

Zuversicht auf der einen Seite, eher ein Überraschungsei auf der anderen Seite: Für die Frauen vom Club zur Vahr und die Männer vom Bremer HC geht es an diesem Sonntag in die Hockey-Hallensaison in der Regionalliga. BHC-Herrencoach Richard Barlow ist dabei ganz zuversichtlich. Er übernahm das Team im Spätsommer von Christian Bremer, der sich seitdem ganz auf seine Aufgaben im Damenbereich konzentriert. Barlow, der erst im Frühjahr als hauptamtlicher Trainer aus England nach Oberneuland kam, verantwortet nun den männlichen Bereich. Die Herren schafften unter Bremer im vergangenen Winter erst den Aufstieg aus der Ober- in die Regionalliga.

Barlow erwartet jetzt nicht weniger als den Klassenerhalt. Dafür haben die Herren ihr Training intensiviert und stehen drei statt zwei Mal die Woche in der Halle, erzählt der neue Trainer. Eine Einheit davon ist eine reine Athletikeinheit. Taktisch hat der Coach das Team eher ­defensiv eingestellt, will kontrolliertes, aber trotzdem attraktives Hockey spielen lassen. „Das wird anders aussehen als in der ver­gangenen Saison“, so Richie Barlow. Dabei setzt er auf erfahrene Spieler, die bereits am Aufstieg ihren Anteil geleistet haben, aber auch auf vier bis fünf Nachwuchsspieler, die gerade in den Herrenbereich hineingewachsen sind. Impulse erhofft er sich unter anderem von Keeper Joost Haddinga und Abwehrspieler Sebastian Tecklenburg. Die beiden 17-Jährigen waren auf dem Feld eine Bank für das Team und im Herbst zu einer Nach­sichtung der U 18-Nationalmannschaft ein­geladen.

Anders ist die personelle Lage beim Club zur Vahr, dort steht bis kurz vor der Auftaktpartie gegen Sachsenwald das Team nicht fest. Klar ist, dass Club-Trainer Nico Stankewitz das erste Damenteam, das die Feldsaison in der zweiten Bundesliga aufgelaufen ist, teilen wird. Die Teams sind in der Halle kleiner, sodass eine Hälfte der ersten Damen als Club zur Vahr in der Regionalliga spielt, die andere Hälfte als Club zur Vahr II in der Oberliga. Wer wo in der Aufstellung steht, wird wohl erst kurz vor dem Auftakt wirklich sicher sein. Während Isa Neumann und Clara Rößler Bremen und damit den Club zur Vahr verlassen haben, sind die 17-jährigen Lone Bergmann und Philine Grashoff vom Bremer HC in die Vahr gewechselt. Welchen Teil des Teams sie verstärken, war noch nicht raus.

Das Trainerteam aus Stankewitz und Thomas Walter will beide Teamteile gemeinsam trainieren, damit der Zusammenhalt bleibt und alle gleichermaßen fit sind, wenn im Frühjahr die Feldsaison weitergeht. Während die Hallensaison als Vorbereitung fürs Feld dienen könnte, war die Vorbereitung für die Halle kürzer als sonst. Die zweite Bundesliga auf dem Feld ging bis in den Oktober hinein, wodurch dem Club im Gegensatz zu vorherigen Hallensaisons einige Wochen fehlten. „Das merkt man auch noch“, sagt Nico Stankewitz. Die Feinabstimmung sei im Moment noch nicht da. Deshalb könne er nicht einschätzen, was ihn zum Auftakt erwartet.

In Testspielen sahen seine Damen phasenweise ganz gut aus. Zwei Partien haben sie unter anderem gegen Sachsenwald, den Gegner am Sonntag, absolviert. Nach einer 7:2- und einer 4:0-Führung gaben sie den Sieg aber noch her, die Partien gegen den TTK gingen jeweils unentschieden aus. „Wir sollten gewarnt sein“, so Stankewitz. Dennoch gehe seine Mannschaft mit dem Gefühl, Favorit zu sein, in die Partie.

Die Frauen vom Club zur Vahr empfangen am Sonntag den TTK Sachsenwald. Los geht es in der Bürgermeister-Spitta-Allee 34 um 17.30 Uhr. Bei den Herren startet der Bremer HC am Sonntagnachmittag beim Club an der Alster II in die Saison.