Zsolt Sándor Cseke und Malika Dzumaev waren hier ebenfalls angetreten und verpassten mit dem 27. Platz nur knapp den Einzug ins Viertelfinale.

Beim 30. Formationswochenende war nicht nur das A-Team des GGC sehr erfolgreich: in der Regionalliga Nord Latein belegte das C-Team zum dritten Mal in Folge den zweiten Platz und hat somit gute Aussicht, sich für das Aufstiegsturnier in die 2. Bundesliga zu qualifizieren. Diese wird allerdings in der nächsten Saison etwas anders aussehen: es gibt eine Aufteilung in Nord, West und Süd und zum Abschluss – wie bisher in der Regionalliga – ein Aufstiegsturnier der qualifizierten Mannschaften zur 1. Bundesliga (bislang stiegen die Tabellenersten und –zweiten der 2. Bundesliga direkt in die höchste Liga auf).

Das GGC-D-Team konnte seinen Heimvorteil nicht nutzen: nach einem zweiten und einem dritten Platz wurden sie in Halle 7 auf den vierten Platz gewertet, stehen aber in der Tabelle noch auf dem dritten Rang mit zwei Punkten Vorsprung auf den Tabellenvierten. Das E-Team behauptete dagegen auch im dritten Ligaturnier der Landesliga den ersten Platz und steht derzeit auch unangefochten in der Tabelle der Landesliga Nord Gruppe A auf dem ersten Platz.