Dementsprechend schwankte die Stimmung bei den Hausherren auch zwischen Zufriedenheit und Entsetzen hin und her, wobei letzteres eindeutig überwog. „Das war ein ganz zentrales Spiel, die Punkte hätten wir dringend gebraucht“, stellte der SVGO-Abwehr-Trainer Jochen Feldermann zerknirscht fest. Glück im Unglück: Aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz muss seine Mannschaft gegenüber dem Drittletzten TV Sottrum lediglich zwei Punkte gutmachen, um den dritten Abstieg in Folge abwenden zu können.

Die Chancen darauf werden jedoch fünf Spieltage vor dem Saisonende immer geringer. Umso fassungsloser waren die Gelb-Blauen darüber, welch gute Möglichkeit sie gegen die Oberliga-Reserve liegen gelassen hatten. „Unsere Abwehrleistung und die Anzahl der Balleroberungen stimmt mich ja zufrieden“, betonte der SVGO-Spielertrainer Holger Langer. „Die Torquote dafür überhaupt nicht.“

Das galt vor allem im zweiten Durchgang. Da hatten die Hausherren in der Offensive dauerhaft den rasanten Vorwärtsgang eingeschaltet, anstatt zwischendurch auch einmal das Tempo aus dem Spiel zu nehmen, mit Ruhe und Übersicht zu spielen und ihre Kräfte zu schonen. Dadurch erhöhte sich die Fehlerquote im Angriff massiv, auf die die Niedersachsen nur gelauert hatten.

Das galt allen voran für den Linksaußen Felix Fuchs, der nach der 17:16-Pausenführung zu oft am gegnerischen Torgestänge oder am HSG-Schlussmann Parathan Sivanathan gescheitert war. „Felix hat diesmal überhaupt nicht gezündet“, stellte Holger Langer fest. Auf der rechten Flanke trafen Igor Hergert und Marcel Hägermann sogar gar nicht ins Schwarze – ein klarer Nachteil gegenüber den Gästen, bei denen die Flügelzange Malte Hamsch und Niko Ahrens 15 ihrer 16 Tore im zweiten Spielabschnitt erzielten. „Das hat uns richtig wehgetan“, gestand Jochen Feldermann.

Bis zum 21:18 des Kreisläufers Dennis Behrmann wirkte sich das nicht maßgeblich negativ auf den Vorletzten aus (37.), nach dem 23:21 von Philip Schmidt zog die Fehlwurfquote jedoch auch im SVGO-Rückraum immer mehr an, so dass die Gäste das Blatt mit einem 6:0-Lauf zum 27:23 vorentscheidend wenden konnten (43.). „Wir schlagen uns in den letzten Minuten immer selbst und kassieren dabei zu viele Tempogegenstöße“, analysierte der SVGO-Rückraumspieler Steven Hinrichs.

Die finalen Aktionen nach dem 30:33-Anschlusstreffer (von Steven Hinrichs) waren dabei symptomatisch für das gesamte Bremer Spiel: Erst erkämpfte sich der frisch eingewechselte Spielertrainer Holger Langer in der Abwehr den Ball, um ihn nur Sekundenbruchteile später direkt in die Arme des Schwaneweders Niko Ahrens zu passen – 30:34.

Danach missglückte Steven Hinrichs auf halblinks ein Pass, der direkt auf die Füße von Holger Langer fiel – Ballgewinn für die Gäste. Die zogen auf 36:30 davon, bevor Steven Hinrichs mit dem finalen Wurf nur noch Ergebniskosmetik gelang.

Am Sonnabend stehen die Gelb-Blauen mit dem Gastspiel um 19 Uhr am Jakobsberg beim Sechstplatzierten SG HC Bremen/Hastedt II vor der nächsten schweren Aufgabe.

SV Grambke-Oslebshausen: Mulinski, Mühlbauer; Feldermann (1), P. Hinrichs (6), Fuchs (5/2), Rosemeier (1), Langer, S. Hinrichs (8/1), Hägermann, Hergert, Behrmann (3), Bischof (5), Schmidt (2).