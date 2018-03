Dabei wurden die Turnerinnen in den Disziplinen Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer und Schnelligkeit getestet.

In der Altersklasse 7 belegte Feline Voges mit 95 Punkten und einer hervorragenden Leistung den ersten Rang. Sie konnte sich an fast allen Stationen die volle Punktzahl sichern und überzeugte mit ihrem Ausnahmetalent alle Richter. Emira Ranja Masionrat folgte mit 83 Punkten und wurde Zweite. Sie konnte trotz ihres späten Trainingseinstiegs in der Gruppe den Rückstand aufholen und zeigte an den Stationen ihre bisher beste Leistung. Das harte Training hatte sich für sie gelohnt, und so wurde sie am Ende mit einem Treppchenplatz und einem Pokal belohnt. In der Altersklasse 8 wurde Angelina Fegler mit einer starken Leistung und 79 Punkten Zweite. Auch sie zeigte in diesem Wettkampf ihre Bestleistung. Sie landete mit ihrer sehr schönen Beweglichkeit, Konzentration und Ehrgeiz auf dem Podium. Die Platzierungen im Überblick:

Altersklasse 8 (13 Turnerinnen): Amaya Makowski (7.) Alea Bytyqic (9.), Amelie Roddewig (9.), Lilly Hohmann(12.).

Altersklasse 7 (23 Turnerinnen): Josie Wojciechowski (4.), Emily Hoberg (6.), Evidence Odegie (8.), Ana Schill (9.) und Emilia Bernas (19.).