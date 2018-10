Das Quartett setzte sich im Finale mit 23:21 gegen die Auswahl des Niederrheins durch, Nina Engel sorgte dabei mit ihrem Treffer zum 13:6-Pausenstand bereits frühzeitig für klare Verhältnisse. Die B-Jugendliche des SV Werder Bremen traf vor dem Seitenwechsel viermal ins Schwarze, danach sattelte die Linkshänderin noch ein weiteres Tor drauf. Alicia Rißland kam in dieser Partie zu einem Treffer.

Das Turnier ist für die Auswahlmannschaften ein wichtiger Meilenstein zum Deutschland-Cup (ehemaliger Länderpokal), der für die Talente dieser Altersklasse den Höhepunkt ihrer Jugendlaufbahn darstellt. Der Bremer Handballverband kooperiert dabei mit seinen Talenten aus Kostengründen mit dem niedersächsischen Verband. Das Bremer Quartett setzte sich in der Vorrunde vor den Augen des DHB-Coaches Carsten Klavehn mit zwei Siegen über den Mittelrhein (32:15) und Sachsen-Anhalt (33:24) ungeschlagen an die Gruppenspitze. Danach machten die vier Mädchen im Halbfinale mit dem 24:22 (16:10)-Erfolg über Gastgeber Westfalen den Endspieleinzug perfekt.

„Unsere Vorrunde war begeisternd, mit sehr viel Tempo und einer hohen Präzision“, meinte der HVN-Landestrainer Timm Dietrich. „Im Prinzip sind wir jetzt an einem Punkt, den wir noch nicht so früh erwartet hatten.“ In den vier Spielen in der Niedersachsenauswahl trugen Nina Engel mit 20/1 Treffern, Alicia Rißland mit zehn Toren und Eske Dörgeloh mit drei Treffern zum Erfolg bei. Mia Warschewski konnte kein Tor erzielen.

Werders Nachwuchstalente Nina Engel und Hanna Ferber-Rahnhöfer (Jahrgang 2002) können schon für die nächste Maßnahme ihre Koffer packen, denn sie wurden für den Lehrgang der U 17-Nationalmannschaft vom 22. bis zum 25. Oktober in Kaiserau nominiert.