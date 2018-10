Bald könnte es für den Hastedter TSV vorbei sein mit dem Sammeln von Pokalen und Trophäen: Dem Verein droht die Insolvenz. (Christina Kuhaupt)

Gibt es für den Hastedter TSV doch noch eine Überlebenschance? Am vergangenen Freitag hatte der Vereinsvorsitzende Günther Müller fest entschlossen verkündet, am Montag dieser Woche zum Amtsgericht zu gehen. Mit der Gewissheit, dass der Klub Mitte Oktober zahlungsunfähig sein wird, wollte der 83-Jährige den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen. Müller hat es nicht getan. Stattdessen traf er sich mit Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald und -Vizepräsident Jens Höfer zu einem Gespräch.

Der SV Werder als Retter seines Nachbarvereins: Sollte das mögliche Ende des 1861 gegründeten Traditionsklubs vom Jakobsberg im letzten Moment abgewendet werden können, bevor sich ein Insolvenzverwalter der Sache annimmt? „Ich werde erst dann zum Gericht gehen, wenn ich erkenne, dass es keine andere Möglichkeit gibt“, sagte Günther Müller am Montag nach dem Treffen mit den Werder-Verantwortlichen. Der Vorsitzende, der in seinem langen Leben nie einem anderen Sportverein angehört hat, schöpfte am vergangenen Wochenende neue Hoffnung auf Rettung des HTSV. Vielleicht ist es nur ein dünner Strohhalm, an den er sich klammert – aber immerhin.

Ein Telefonat mit Werders Ehrenpräsident Klaus-Dieter Fischer am Sonnabend hatte Müller Mut gemacht. Fischer und Müller kennen sich seit ewigen Zeiten. Nachdem die Werderaner in dieser Zeitung von der bedrohlichen Lage des HTSV erfahren hatten, wollten sie ausloten, ob sie dem Nachbarn möglicherweise helfen könnten. „Ich war erschrocken, weil ich nicht daran dachte, dass der Verein solche Probleme hat“, sagte Hess-Grunewald. Da die Zeit angesichts der Hastedter Not sehr drängt, verabredeten die Verantwortlichen schon für Montag eine Zusammenkunft. Und Müller strich den Gang zum Gericht.

„Wir haben eine Stunde zusammen gesessen“, sagte Hess-Grunewald. Doch schon während des Gesprächs zeichnete sich ab, dass Werder als Helfer in der Not kaum in Frage kommen werde. Hess-Grunewald wolle, so sagte er, die Situation zwar noch mit den Gremien seines Vereins besprechen, aber viel Hoffnung versprühte er am Montagabend am Telefon nicht. Müller hatte offen alle Probleme des HTSV benannt.

Eine grunsätzliche Problematik

„Man spürt natürlich, wie schwer es ihm fällt, den Verein, in den er so viel Herzblut gesteckt hat, zum Ende zu führen“, sagte der Werder-Chef. Aber für eine gemeinsame Nutzung der Halle gebe es gar keine Zeiten – auch deshalb, weil die Bildungsbehörde die vereinseigene Halle des HTSV montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr angemietet hat. Und 3,5 Millionen Euro hinblättern, um den Hastedtern die defizitäre Halle abzukaufen, gehe ebenfalls nicht. „Auch Werder könnte sie nicht betriebswirtschaftlich unterhalten“, sagte Hess-Grunewald.

Damit dürfte dieser dünne Strohhalm für den HTSV nicht zu greifen sein. Möglicherweise jedoch gibt es noch einen anderen. Auch der Präsident des Landessportbundes Bremen (LSB) traf sich am Montag mit Günther Müller. Und Andreas Vroom versprach, sich auf höchster Ebene, also bei Sportsenatorin Anja Stahmann (Die Grünen), für den Hastedter TSV einzusetzen. Genau genommen möchte sich Vroom nicht nur für den HTSV stark machen, sondern an der Lösung einer grundsätzlichen Problematik arbeiten.

Aktuell sind es vielleicht nur die Hastedter, die unter der Last der Verbindlichkeiten einer eigenen Halle zusammen zu brechen drohen. Doch in Bremen gibt es mehr als zehn Vereine, bei denen die Besitzverhältnisse so sind wie beim HTSV: Grund und Boden, auf dem die Sportstätte steht, gehört der Stadt, während die Halle dem Klub gehört. All diese Klubs könnte eines Tages das gleiche Schicksal wie die Hastedter ereilen. Sie besitzen zwar eine wertvolle Halle, können sie bei Geldbedarf aber nicht als Sicherheit heranziehen, weil das Grundstück der Stadt gehört.

Beim Hastedter TSV hat sich die Situation zugespitzt, weil er nach einem heftigen Mitgliederschwund in den vergangenen vier Jahren – die Anzahl sank von etwa 1000 auf 570 – seine Verbindlichkeiten nicht mehr decken kann. Sanierungsmaßnahmen in der Halle kosteten viel Geld. Mit 1000 Mitgliedern konnte der Klub die Darlehenskosten noch begleichen. Mit 400 Mitgliedern weniger jedoch, so hat der Vorstand errechnet, wird der Verein Ende des Jahres ein Minus von etwa 30 000 bis 40 000 Euro aufweisen. Inzwischen hat der größte Teil der verbliebenen Mitglieder zum Jahresende die Kündigung erklärt. Das erschwert die Rettung des Klubs zusätzlich.

Angesichts der bevorstehenden Zahlungsunfähigkeit dürfte Günther Müllers Gang zum Amtsgericht also ziemlich wahrscheinlich sein – erst recht, wenn der Versuch des LSB-Präsidenten scheitern sollte, Unterstützung von der Sportsenatorin zu bekommen. „Unser Problem ist, dass wir jemanden brauchen, der die Halle übernimmt“, sagt Müller. Und dieser Jemand müsste sich sofort melden, nicht erst in Wochen oder Monaten. Der Versuch, das Sportamt von der Übernahme der HTSV-Halle zu überzeugen, war vor einiger Zeit nach mehreren Gesprächen gescheitert.

Wenn kein Wunder mehr geschieht

LSB-Chef Vroom wird nicht müde, die Politiker in die Pflicht zu nehmen. Bevor Bremen eine Halle zwangsweise übernehmen muss, wie möglicherweise jetzt vom Hastedter TSV wegen einer Insolvenz, könnte die Stadt betroffenen Vereinen mit besonderen Maßnahmen helfen. „Früher oder später kann so ein Szenario wie beim HTSV jedem Verein mit Besitz drohen“, sagte Vroom. Er hat die gleiche Problematik in seinem Verein, dem TuS Komet Arsten, miterlebt.

Die Frage sei doch, ob das Szenario politisch auch so gewollt sei. Vrooms Gegenvorschlag: den Sporthaushalt verdoppeln. Dann könnte der LSB statt über gut sieben Millionen über mehr als 14 Millionen Euro pro Jahr verfügen – und beispielsweise einen Topf aufmachen für Vereine in Not. Derzeit könne der Dachverband des bremischen Sports Vereine in Schieflage nur mit Rat und Tat begleiten. Geschieht kein Wunder mehr, wird Günther Müller in dieser Woche wohl doch noch zum Amtsgericht aufbrechen müssen.