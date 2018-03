Hat gekämpft wie ein Löwe, aber erfolglos: Hunor Szöcs. (Frank Thomas Koch)

Während für Bastian Steger die German Open an diesem Donnerstag um 16.30 Uhr – der Gegner wird ab 13.10 Uhr zwischen Ho Kwan Kit aus Hongkong und dem Griechen Panagiotis Gionis ermittelt – erst so richtig Fahrt aufnehmen sollen, sind sie für Stegers Klubkameraden beim SV Werder, Hunor Szöcs, bereits beendet. Auch mit einer Hechtrolle konnte Bremens Sportler des Jahres 2017 die 2:4-Niederlage gegen den Slowaken Lubomir Pistej nicht verhindern. "Ich bin einfach nicht richtig ins Spiel gekommen", sagte der sichtlich geknickte Rumäne.

So überstand Bastian Steger als einziger der drei beziehungsweise vier Werderaner die Qualifikation. Steger bezwang den Niederländer Laurens Tromer sicher mit 4:1 (11:6, 11:13, 11:8, 13:11, 11:3) und steigt als Weltranglisten-21. am Donnerstag erst in der zweiten K.o.-Runde ein. "Ich habe sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben", sagte der 37-Jährige. Sollte heißen: Seine Leistung war nicht überragend, musste sie aber auch nicht sein. Am Dienstag hatte Steger den Portugiesen Diogo Carvalho ebenfalls mit 4:1 besiegt.

Für den dritten Werderaner, den Belgier Florent Lambiet, hatte das Aus in der Qualifikation schon am Dienstag festgestanden, weil der Koreaner An Jaehyun beide Partien gewonnen hatte. So spielten der Hongkong-Chinese Ng Pak Nam und Lambiet nur noch den beudeutungslosen zweiten Gruppenplatz aus, den sich Lambiet mit dem 4:2 sicherte. Der Brasilianer Gustavo Tsuboi, in der kommenden Saison Werderaner für den ausscheidenden Omar Assar, unterlag nach seinem Sieg am Dienstag über Lin Xuqi nun dem Slowenen Bojan Tokic mit 1:4 und schied ebenfalls aus. Der Ägypter Omar Assar steht als Weltranglisten-16. direkt in der Hauptrunde der besten 32 Spieler.

Aufmerksamer Beobachter der Qualifikation, zu der Besucher an diesem Donnerstag noch einmal freien Eintritt haben, war Bundestrainer Jörg Roßkopf, der für die Ende April anstehende Team-WM in Schweden seine besten fünf Spieler sucht. Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov sind gesetzt, aber zu den weiteren Kandidaten gehört auch Bastian Steger.