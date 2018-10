Sloane Stephens besiegte in Singapur Naomi Osaka. Foto: Vincent Thian/AP (Vincent Thian / dpa)

Die Weltranglisten-Sechste rang in Singapur im Tennis-Duell zweier US-Open-Siegerinnen Naomi Osaka 7:5, 4:6, 6:1 nieder. Die Partie dauerte 2:24 Stunden. Die US-Amerikanerin Stephens hatte 2016 die US Open gewonnen, die Japanerin Osaka sicherte sich im vergangenen September den Grand-Slam-Titel in New York.

Im Anschluss ist die erste Partie der Kielerin Angelique Kerber gegen die Niederländerin Kiki Bertens angesetzt. Die Wimbledonsiegerin ist als Nummer zwei der Tennis-Welt beim Saisonabschluss der besten Acht topgesetzt. Die besten beiden Spielerinnen jeder Gruppe erreichen die Vorschlussrunde. (dpa)