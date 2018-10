Die Partie gegen die auswärtsstarken Cuxhavener gestalte sich wie erwartet sehr schwierig. Die sonst so starke Startachse der Bremer mit Stephan Friese (889 Holz) und Holger Haase (893) kam nicht so zurecht wie gewohnt und musste einen Rückstand von sieben Holz hinnehmen. In der Mitte des Spiels konnten Heiko Blank (889) und der stark spielende Uwe Bode mit 895 Holz das Spiel kippen und eine 25-Holz-Führung herausarbeiten. Die Schlussachse mit Heinz-Dieter Menkens (897) und Dennis Krol mit starken 909 Holz konnten mit ihren Ergebnissen glänzen und entschieden das Spiel mit 67 Holz für die Bremer. Das Spiel ging zwar mit 5372 zu 5305 Holz an die Seeräuber, dennoch musste sie den so wichtigen Zusatzpunkt mit 34:44 verdient an die Cuxhavener abgeben. Somit endete das Spiel 2:1 zu Gunsten der Bremer.

Tags darauf lief es dafür gegen Stade ganz anders als erwartet. Der Mannschaftsführer Holger Haase rotierte und stellte die Aufstellung um. In der Startachse brachten Ingo Behrens (881) und Holger Haase (896) Störtebeker mit 20 Holz in Führung. Neu in der Mittelachse spielte Nils Stehmeier mit 889 Holz und der erneut gut aufgelegte Dennis Krol mit 906 Holz.

Die Umstellung der Mannschaft sollte sich bezahlt machen. Die Bremer gingen mit 76 Holz gegen formschwache Stader verdient in Führung. Uwe Bode (890) und Heinz-Dieter Menkens (897) überzeugten in der Schlussachse, sodass das Spiel deutlich mit 5359:5225 und 3:0 Punkten an die Seeräuber ging.