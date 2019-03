Den Vergleich konnte Neumünster deshalb zwar nicht gewinnen, aber der Zusatzpunkt ist auch mit fünf Keglern zu ergattern. In der Startachse machten die Bremer Holger Haase und Stephan Friese jedoch gleich klar, wer die Hausherren sind. Haase spiele gute 900 und Friese 892 Holz, das Duo brachte die Seeräuber mit 36 Holz in Führung. In der Mittelachse spielten Ingo Behrens 886 Holz und Dennis Krol 908 Holz und machten es den Gästen noch schwerer, den Zusatzpunkt zu erreichen. Heiko Blank (883) und der starke Heinz-Dieter Menkens (907) brachten den Sieg unter Dach und Fach. Störtebeker gewann mit 5375:4430 Holz und 3:0/50:28 Punkten.

Das Spiel tags darauf gegen die Kegler aus Tungendorf verlief ähnlich. Wieder erspielte die starke Startachse mit Stephan Friese (890) und dem glänzend aufgelegten Holger Haase, der mit 907 das Tageshöchstholz lieferte, für die Bremer einen Vorsprung von 40 Holz. Die unveränderte Mittelachse mit Ingo Behrens (870) und Dennis Krol (900 Holz) legte noch 44 Holz oben drauf. Heinz-Dieter Menkens mit 900 Holz und Uwe Bode mit 876 Holz „schaukelten“ das Spiel ganz sicher nach Hause. Der KSC Störtebeker gewann somit auch den Vergleichl gegen den SV Tungendorf mit 5343:5250 sowie 3:0/50:28 Punkten.

„Es waren zwei Spiele, die wir uns schwieriger vorgestellt haben“, zog Mannschaftsführer Holger Haase hinterher Bilanz: „Umso mehr freuen wir uns über zwei souveräne Siege.“