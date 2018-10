Zusatzpunkt gibt den Ausschlag

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Störtebeker Tabellenführer

Rainer Jüttner

Bremen. Der wichtige Zusatzpunkt machte am jüngsten Zweitliga-Spieltag der Sportkegler wieder einmal den Unterschied aus. Denn trotz zweier Auswärtsniederlagen in Kiel und in Husum setzten sich die Herren des KSC Störtebeker an die Tabellenspitze.