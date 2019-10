Das Slalom-Kajakrennen der männlichen Schüler B war mit 47 Sportlern das am stärksten besetzte Rennen. Dort wurde Jonte Winkler Sechster. (Martina Paufler, frei)

Parallel dazu sind die Rennsportler bei den norddeutschen Meisterschaften in Neumünster angetreten und haben zahlreiche Titel und Medaillen abgeräumt. Die Bilanz von acht Goldmedaillen, zwei Silbermedaillen und einer Bronzemedaille konnte sich dort sehen lassen. Die Störtebeker-Marathonis haben sich wirklich hervorragend auf diese Meisterschaften vorbereitet und auch Trainer Karl Paufler war mit den Leistungen höchst zufrieden.

Die Slalom-Kanuten starteten in Luhdorf in Winsen auf der Luhe bei zwei Regatten zur Vorbereitung auf die nächste deutsche Schülermeisterschaft, die 2020 ebenfalls dort ausgetragen wird. 33 Vereine mit 170 Teilnehmern aus neun Bundesländern waren angereist. Zunächst hatten beim bundesoffenen Wettschülerkampf jeweils die bestplatzierten Sportler der Altersklassen B (10-12 Jahre) und A (12-14 Jahre) die Möglichkeit, sich für die Teilnahme an den deutschen Schülermeisterschaften 2020 direkt zu qualifizieren. Schüler C (jünger als 10 Jahre) dürfen noch nicht an den Meisterschaften teilnehmen).

Gruppe (Martina Paufler, frei)

Der Jüngste ist der Schnellste

Für die Kanurenngemeinschaft Bremen gingen bei den Schülern B Thomas Reys (10 Jahre) und Jonte Winkler (10) und in der Altersklasse C Oliver Reys (8) an den Start. Alle drei Kanuten trainieren beim Störtebeker Bremer Paddelsport. Der Jüngste gewann im K1 (Kajakeiner) sensationell mit 0,78 Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Jan Zinner (Olympiastützpunkt Bad Kreuznach) und verwies die 16 anderen jungen Paddler aus ganz Deutschland auf die Plätze. Im C1 (Canadiereiner) erreichte er den guten siebten Platz.

Das Kajakrennen der männlichen Schüler B war mit 47 Sportlern das am stärksten besetzte Rennen. Dort platzierten sich Jonte Winkler (6.) und Thomas Reys (14.) im Vorderfeld und qualifizierten sich damit eindrucksvoll für die kommende deutsche Schülermeisterschaft. Auch im C1 schafften die beiden mit Platz elf (Jonte) und Platz zwölf (Thomas) die Qualifikation. Im C2 (Canadierzweier) sicherten sich die Beiden mit Rang vier ebenfalls die Startberechtigung für die Schülermeisterschaft.

Tags darauf wurde der Schülerländerpokal ausgefahren, wobei je Bundesland drei Teilnehmer pro Alters- und Bootsklasse starten konnten. Dort durften die C-Schüler im Rennen der B-Schüler starten. Im Starterfeld von 26 Schülern im K1 belegte Thomas Reys Rang acht, Jonte Winkler fuhr auf Rang elf und Oliver Reys konnte mit Platz 16 viele ältere Sportler hinter sich lassen. Im C1 Rennen hatte Jonte die siebtschnellste Zeit, Thomas belegte den 11. Platz. Im C2 wurde das Team mit Thomas und Jonte Fünfter. In der Gesamtwertung für den Schülerländerpokal belegte der Landeskanuverband Bremen mit seinen drei Startern Platz neun.

Bei den Norddeutschen Meisterschaften im Kanu-Marathon zeigten die Athleten auf dem Rundkurs auf dem Einfelder See im schleswig-holsteinischen Neumünster erneut, dass Bremen eine Hochburg im Kanu-Marathon ist. Den Auftakt machte Marit Behrens mit einem ersten Platz bei den Schülerinnen-B. Tjalve Sommer tat es ihr in seinem Jahrgang (AK12) bei den Schülern-B gleich, Simeon Böhm musste sich in seinem Jahrgang (AK 11) nur Henry Mosen vom TV Lilienthal geschlagen geben.

Als jüngster Bremer siegte der zehnjährige Felix Gebhardt bei den Schülern-C. Während diese Sportler eine Strecke von 6,5 Kilometern bewältigen mussten, ging es für die Schüler-A bereits über die Distanz von 13 Kilometern mit einer Portage (Strandportage mit einer Länge von etwa 300 Metern). Sowohl Amalia Gebhardt als auch Hjördis Sommer belegten in ihren Jahrgängen (AK 13 und 14) jeweils den ersten Platz. Die weibliche Jugend musste 19,5 Kilometer und zwei Portagen absolvieren. Dabei sorgte Alina Zimmer vor Ronja Gronwald für weitere Podestplätze für Bremen. Vervollständigt wurden die Ergebnisse von Pedro Gebhardt, der sein Rennen in der männlichen Jugend ebenfalls gewann.

In der Herren Leistungsklasse standen sogar drei Störtebeker auf dem Podest: Nach 26 Kilometern und drei Portagen siegte Marcel Paufler vor seinem Bruder Sven und Martin Schubert, der das eindrucksvolle Bremer Podest komplettierte.