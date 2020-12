Kam in Alta Badia nicht richtig in Schwung: Linus Straßer. Foto: Alessandro Trovati/AP/dpa (Alessandro Trovati / dpa)

Der Münchner war in der Vorbereitung von einer Oberschenkelverletzung arg gehemmt worden und hatte am Montag 1,11 Sekunden Rückstand auf Sieger Ramon Zenhäusern. Der Schweizer Olympia-Zweite gewann vor den Österreichern Manuel Feller (+0,08) und Marco Schwarz (+0,12).

Als zweiter deutscher Athlet im Finale landete Sebastian Holzmann aus Oberstdorf auf dem 25. Platz (+1,44). Am Dienstagabend (17.45/20.45 Uhr) steht in Madonna di Campiglio ein zweiter Slalom und das letzte Weltcup-Rennen vor Weihnachten an.

© dpa-infocom, dpa:201221-99-773891/2 (dpa)