Ski-alpin-Weltcup

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Straßer in Chamonix-Slalom erneut abgeschlagen

Chamonix (dpa) - Skirennfahrer Linus Straßer hat auch im zweiten Teil der WM-Generalprobe in Chamonix am Sonntag enttäuscht. Der Münchner belegte beim zweiten Slalom in den französischen Alpen an diesem Wochenende nur Platz 23.