In diesem Jahr wird es in Bremen keinen Velotörn geben. (Frank Thomas Koch)

Lange haben die Veranstalter für die Durchführung des Velotörns 2018 gekämpft, jetzt aber wurde das für den 8. und 9. September terminierte Radsportevent abgesagt. Nach zwei erfolgreichen Jahren in der Überseestadt hatte der Veranstalter die geplante dritte Auflage durch eine geänderte Streckenführung über die Hochstraße am Breitenweg für die Teilnehmer noch attraktiver gestalten wollen – und ist nun genau daran organisatorisch gescheitert. Die Hochstraße ist ansich nicht für den Radverkehr zugelassen, verfügt somit auch nicht über eine dafür nötige Geländerhöhe von 1,30 Meter.

Das Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV) hatte den Veranstaltern um Oliver Gehrking und Uwe Vahrenkamp deshalb die Auflage erteilt, einen Bauzaun zur Absicherung aufzustellen. Dies aber ist für den Ausrichter organisatorisch und finanziell nicht leistbar. „Die Auflagen sind unverhältnismäßig und mit viel zu hohen Kosten verbunden“, sagt Oliver Gehrking. Und nachdem auch bei einem kurzfristig anberaumten Dringlichkeits-Meeting mit verschiedenen Vertretern der Stadt kein Kompromiss gefunden wurde, sahen sich die Veranstalter nun gezwungen, den Velotön, der auf einem etwa zwölf Kilometer langen Rundkurs mit Start und Ziel in der Überseestadt auch durch die City führen sollte, abzusagen. „Die behördliche Entscheidung ließ uns da keine Wahl“, sagt Gehrking, der nach eigenen Angaben nun mit einem Verlust in fünfstelliger Höhe rechnet. Die rund 500 vorangemeldeten Teilnehmer für die beiden Hauptrennen werden ihr Startgeld aber zurückbekommen, kündigt Gehrking an.