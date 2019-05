Hatte gegen Novak Djokovic in Rom keine Chance: Philipp Kohlschreiber. Foto: Andrew Medichini/AP (Andrew Medichini / dpa)

Struff bezwang zunächst den früheren US-Open-Finalisten Marin Cilic mit 6:2, 6:3 und musste dann erneut antreten. Die Achtelfinals waren wegen der Verzögerungen am Tag zuvor noch für den Donnerstagabend angesetzt. „Zwei Matches an einem Tag hatte ich lange nicht mehr“, sagte Struff vor dem Duell mit dem Japaner Kei Nishikori, das er 6:3, 6:7, 3:6 verlor.

Verpasste in Rom das Viertelfinale: Jan-Lennard Struff. Foto: Alessandra Tarantino/AP (Alessandra Tarantino / dpa)

Philipp Kohlschreiber gewann am Donnerstag ebenfalls sein erstes Match. Nach dem 6:3, 6:3-Sieg gegen den Italiener Marco Cecchinato verlor er aber mit 3:6, 0:6 aber klar gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien.

Am Mittwoch mussten alle Partien bei der Sandplatz-Veranstaltung in der italienischen Hauptstadt wegen Dauerregens vertagt werden. Zu den Spielern, die am Donnerstag zwei Spiele gewannen, gehörte auch Roger Federer. Nach dem Zweisatz-Erfolg gegen João Sousa um die Mittagszeit schlug der als Nummer 3 gesetzte Schweizer den Kroaten Borna Coric am frühen Abend nach abgewehrten Matchbällen und mehr als zweieinhalb Stunden Spielzeit 2:6, 6:4, 7:6 (9:7).

Julia Görges musste in Rom aufgeben. Foto: Kamran Jebreili/AP (Kamran Jebreili / dpa)

Görges konnte am Donnerstag gegen die Rumänin Mihaela Buzarnescu beim Stand von 4:6, 6:3, 4:4 nicht weiterspielen. Beim Stand von 4:3 hatte sich die 30-Jährige aus Bad Oldesloe am rechten Oberschenkel behandeln lassen. (dpa)