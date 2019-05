Bremen

Studenten starten in die Ruder-Saison

Sören Dannhauer

Bremen. Mit vier Siegen beim ersten Wettkampf gelang den Ruderern des Vereins für Hochschulsport der Universität Bremen der Start in die Regattasaison. Die in der Neustadt beim Bremer Ruderverein von 1882 trainierenden Studenten nutzten die Regatta in Münster, um Boote in den Kategorien der Novice- und Challenge-Rennen zu melden und in originaler Besetzung für die Deutsche Hochschulmeisterschaft zu üben.