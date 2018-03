Bremen. Auf Dagmar Suhling war wieder einmal Verlass. Die Leichtathletin des TuS Huchting gewann bei den Deutschen Hallen- und Winterwurf-Meisterschaften der Senioren in Erfurt die Goldmedaille im Speerwurf der Altersklasse W45. Außerdem gab es für Bremens Starter noch zweimal Silber und einmal Bronze.

Die Titelverteidigung der 48-jährigen Huchtingerin in ihrer Spezialdisziplin im Erfurter Steigerwaldstadion war ungefährdet. Mit im zweiten Versuch erzielten 38,39 Metern lag sie deutlich vor Andrea Zahn vom VfV Spandau (33,60 Meter). Außerdem trat Dagmar Suhling im Weitsprung an, wo sie mit 4,58 Metern Fünfte wurde. Ihr Ehemann und Vereinskamerad Sven Suhling musste aufgrund der Nachwirkungen einer Grippeerkrankung seine Medaillenambitionen im Hammer- und Diskuswurf begraben und strich seine Wettkampfstarts.

Die weiteren Bremer Plaketten wurden auf der 200-Meter-Rundbahn in der Halle errungen. Dabei wiederholte Gabriele Rost-Brasholz von der LG Bremen-Nord ihren Doppeltriumph aus dem Vorjahr und holte jeweils Silber über 800 und 3000 Meter in der W70. Die Siegerin in beiden Läufen hieß unangefochten Marianne Spronk von der Turn- und Spielvereinigung Weeze, die frisch in die W70 aufgerückt war. Gabriele Rost-Brasholz absolvierte die vier Bahnrunden über 800 Meter in 3:48,50 Minuten sowie die 15 Runden in 16:02,45 Minuten und sicherte sich damit zugleich die DM-Qualifikationen für die kommende Freiluftsaison.

Bremens Senioren-Leichtathlet des Jahres 2017, Sven Eilinghoff von der LG Buntentor Roadrunners, gewann über 3000 Meter in der M45 die Bronzemedaille in 9:48,11 Minuten erst durch einen fulminanten Schlussspurt gegen Georg Kinadeter von der LG Stadtwerke München (9:48,74). Eilinghoffs Vereinskollege Michael Bruns kam über 800 Meter der M55 in 2:26,94 Minuten auf Platz fünf und über 3000 Meter in 11:14,96 Minuten auf Platz sieben. Karsten Krüger (LG Buntentor Roadrunners, M55) wurde über 800 Meter wegen Betretens des Innenraums kurz nach dem Start disqualifiziert.