Die Super-Bowl-Sieger von den Kansas City Chiefs können sich auf eine Parade freuen. Foto: Morry Gash/AP/dpa (Morry Gash / dpa)

„Danke, Kansas City, dass du so eine großartige Stadt mit so tollen Fans bist“, schrieb Bürgermeister Quinton Lucas.

Nach Angaben der Nachrichtenangetur AP haben zahlreiche Schulen schon schulfrei für die Zeit verkündet und der Rat der Stadt im US-Bundesstaat Missouri hat eine Sitzung verschoben. Die Parade soll nach etwa zwei Stunden vor einer Bühne am Bahnhof enden.

Die Chiefs hatten sich mit 31:20 gegen die San Francisco 49ers durchgesetzt und zum ersten Mal nach 50 Jahren wieder den Titel im American Football geholt.

Das Endspiel hat in Deutschland in der Nacht zu Montag sogar noch zwischen 3.00 Uhr und 4.00 Uhr ein Millionenpublikum erreicht. Das zeigen die publizierten Werte für ProSieben am frühen Morgen.

Demnach waren beim letzten Viertel 1,64 Millionen am Bildschirm dabei, was einem imposanten Marktanteil von 40,4 Prozent entspricht. Unter den werberelevanten 14- bis 49-Jährigen lag die Quote sogar bei 62,9 Prozent. Den Anfang des Spiels bis 3.00 Uhr früh hatten rund 1,9 Millionen Football-Fans verfolgt. (dpa)