Zu viel Schnee: Der Super-G in Bansko wurde abgesagt. Foto: Gabriele Facciotti/AP (Gabriele Facciotti / dpa)

In dem Skigebiet in Bulgarien wäre der erste Super-G nach den Weltmeisterschaften ausgetragen worden, für den Deutschen Skiverband wollte unter anderen Kitzbühel-Sieger Josef Ferstl antreten. Am 24. Februar ist in Bansko noch ein Riesenslalom geplant. (dpa)