James Harden (r) führte die Houston Rockets mal wieder zum Sieg. Foto: Ben Margot/AP (Ben Margot / dpa)

Die Texaner setzten sich in Oakland mit 135:134 (70:53, 119:119) nach Verlängerung beim Titelverteidiger durch. Rockets-Superstar James Harden verwandelte eine Sekunde vor dem Ende der Overtime den entscheidenden Dreier. Der wertvollste Spieler (MVP) der vergangenen Saison beendete die Partie mit 44 Punkten, 15 Assists und zehn Rebounds.

Der Schweizer Clint Capela steuerte 29 Zähler und 21 Rebounds zum Auswärtserfolg seines Teams bei. Der deutsche Nachwuchscenter Isaiah Hartenstein stand nicht im Aufgebot der Texaner. Bei den Gastgebern war Stephen Curry mit 35 Punkten am erfolgreichsten. Houston liegt mit einer Bilanz von 22 Siegen und 15 Niederlagen weiter an der Spitze der Southwest Division. Die Warriors (25:14) bleiben trotz der Niederlage weiter ganz oben in der Pacific Division. (dpa)