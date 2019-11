Der Jüngste Starter des SV Bremen 10, Carl Richard Poek (Jahrgang 2010) hatte davon allein sechs auf seiner Meldeliste stehen. Er holte Gold über 100 m Rücken in 1:39,43 Min., Silber über 50 m Rücken und Bronze über 50 m und 200 m Freistil. Acht Starts absolvierte der eifrigste Medaillensammler des SV Bremen10, Mitja Bauer (2008), der mit sechs Goldmedaillen nach Hause fuhr. Seine Konkurrenten ließ Joshua Runge (2006) mit insgesamt fünf Podiumsplätzen hinter sich und gewann über 100 m Rücken Gold. Ole Bendix Witt (2004) schlug bei sieben Starts viermal als Erster an: über 100 m Rücken, 100 m Schmetterling, 100 m und 200 m Freistil.

Am Wettkampfende war auch Fabio Röpe (2003) zu acht Einzelstarts angetreten. Er musste sich in der Wertung gegen die Mitstreiter des Jahrgangs 2002 behaupten, was ihm mit zweimal Silber und dreimal Bronze gut gelang. Die jüngste Schwimmerin des SV Bremen 10, Leja Poek (2009)war mit persönlichen Bestzeiten, drei Goldmedaillen (100 m Brust, 200 m Lagen und 200 m Freistil), zweimal Silber und einmal Bronze mehr als zufrieden mit ihrer Leistung. Julia Bienert (2002) bestritt ebenfalls acht Starts und sammelte weitere fünf Medaillen auf dem Konto des Ausrichters. In ihrer Lieblingsdisziplin Brust schlug Julia nach 200 m mit einem neuen Vereinsrekord nach2:45,47 Min. als Zweite an.

Auch die Staffel-Leistungen der einzelnen Mannschaften können sich sehen lassen: Von insgesamt neun Starts holten sich sechs Mannschaften Podiumsplätze. Mit mindestens einer Medaille wurden Dilay Akin, Isabell Prade, Janne Flohr, Jarla Runge, Julia Bienert, Leja Poek, Teresa Marit Uenzelmann, Vanessa Wätje, Fabio Röpe, Joshua Runge, Juri Bauer und Ole Bendix Witt geehrt.

Zu Beginn des zweiten Wettkampftags hatte das Orga-Team den Bremer Staatsrat Jan Fries auf eine Stippvisite eingeladen. Er richtete einige anerkennende Worte an die anwesenden Aktiven und verschaffte sich unter anderem einen Eindruck vom Wettkampfgeschehen im Bremer Unibad.