Jetzt hatten aber auch die Senioren ihren großen Auftritt. Die Hallenmeisterschaften im Futsal standen ganz im Zeichen der Hemelinger Ü4-Mannschaft, die sich letztlich auch verdient den Titel holte.

In der Vorrunde gab es ein 0:0 gegen Werder Bremen, anschließend zwei Siege gegen die BTS Neustadt (2:1) und ESV Blau-Weiß (4:0). Im Halbfinale gewann die SV Hemelingen gegen die SG Aumund Vegesack/SV Grohn nach Elfmeterschießen, im zweiten Halbfinale setzte sich TuS Komet Arsten gegen Werder Bremen mit 2:0 durch. In einem spannenden Finale behielten die Hemelinger schließlich mit 2:0 die Oberhand. Mannschaftskapitän Thomas Pfau war nach dem Turnier begeistert: „Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg. Hervorzuheben ist, dass wir nur zwei Ü40-Spieler in unserer Mannschaft hatten, und alle anderen Mitspieler bereits in der Ü50 spielen. Das war eine tolle Mannschaftsleistung, auf die wir stolz sind. Und nebenbei hat es natürlich auch viel Spaß gemacht.“