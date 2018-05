Besonders der ärgste Rivale Hertha BSC, der den Bremern bereits im Vorjahr im Finale gegenüber stand, hatte sich nochmals mit einem weiteren Spieler, dem norddeutschen Einzelmeister, der ansonsten nicht für Hertha BSC spielt, verstärkt.

Nach den Bestimmungen des Deutschen Tischtennis Bundes ( DTTB ) darf ein Seniorenspieler auch für einen anderen Verein bei den Norddeutschen Meisterschaften starten, was in der Vergangenheit zwar immer mit viel Kritik begleitet wurde, letztlich aber nicht geändert wurde. Nicht nur Werder Bremen, auch alle anderen Mannschaften – Ausnahme Hertha BSC – traten mit Spielern an, die auch in dem Verein spielen. Um den Meistertitel kämpften Mannschaften aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Berlin und Hamburg.

Die Werderaner setzten sich im ersten Spiel gegen BSG Pneumant Fürstenwalde/Brandenburg mit 4:2 durch und feierten danach 4:1-Siege über SV Medizin Stralsund/Mecklenburg-Vorpommern und Ellerbek/Schleswig-Holstein. Im Finale trafen sie erneut auf Hertha BSC Berlin. Gegen die mit vier absoluten Spitzenspielern angetretenen Berliner hatten die Bremer keine Chance und unterlagen mit 0:4.

In der Altersklasse 50 trat eine weitere Mannschaft des SV Werder Bremen in der Besetzung Martin Hill, Burghard Hünniger, Frank Mahler und Harald Phieler an. Dieses Team hatte gegen die Konkurrenz, die größtenteils mit überregional spielenden Akteuren antrat, allerdings keine Siegchancen.