Bremen. Fast hätte es geklappt. Bis zum letzten Testspiel waren Werders Fußballerinnen unbesiegt. Sie hatten den Zweitligisten Arminia Bielefeld (7:2), BV Cloppenburg (8:1) und Jahn Delmenhorst (9:1) sogar mit deutlichen Ergebnissen das Nachsehen gegeben. Dann kam allerdings der VfL Wolfsburg II und trotzte dem Erstligisten ein 1:1 ab. Die Serie riss. Nichts wurde aus dem vierten Erfolg über einen Zweitligisten – ausgerechnet im letzten Test vor dem Pflichtspielauftakt beim SC Sand an diesem Sonntag (11 Uhr).

„Aber eine missglückte Generalprobe ist ja nicht das Schlechteste“, sagt Carmen Roth. Das Remis kam offenbar nicht ungelegen. Ein weiterer klarer Sieg wäre schließlich mit einer gewissen Gefahr verbunden gewesen. Sie hätte die mentale Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte betroffen. Bisher war es gut gelaufen für die Bremerinnen. Neun Punkte gewann der Aufsteiger aus den ersten elf Spielen der neuen Liga. Das ist keine überragende Ausbeute. Aber es ist eine Bilanz, die den Tabellenneunten abhebt von Jena (4) und Duisburg (0) am Tabellenende.

Es könnte also tatsächlich sein, dass Werder die Klasse hält, ohne einen weiteren Zähler einzufahren. Und nun kamen noch die Testspiele mit den deutlichen Siegen. Dabei gelten zumindest Bielefeld (3.) und Cloppenburg (6.) nicht als Laufkundschaft der 2. Bundesliga. „Die Ergebnisse hätten sogar noch höher ausfallen können“, sagt Carmen Roth. Sie konnte also leben mit dem 1:1 gegen die Wolfsburger Reserve, weil er ihre Spielerinnen davor bewahrte, am Sonntag an einen Selbstgänger zu glauben.

Heimschwacher Gegner

„Wir werden genauso hart weiterarbeiten wie bisher und nicht über den Klassenerhalt reden“, betont die Trainerin. Zumal mit dem SC Sand bei allem Respekt vor den Testspielgegnern eine ganz andere Herausforderung verbunden ist. Der Gastgeber ist zwar „nur“ Achter, sammelte bislang aber 16 Punkte, also sieben mehr als Werder. Mit der Heimstärke des SC Sand ist es dagegen nicht so weit her, er gewann die Mehrzahl seiner Punkte (9) in der Fremde. Auch in Bremen war das Team erfolgreich, mit 3:0 am ersten Spieltag. „Damals sind wir erst in der zweiten Halbzeit in der 1. Bundesliga angekommen“, erinnert sich Carmen Roth.

Heute ist ihr Team weiter, es hat die Naivität des Neulings längst abgelegt. Weil die Entwicklung unverkennbar war, entschlossen sich die Verantwortlichen auch gegen einen Winterzugang. „Wir haben Vertrauen in diesen Kader“, betont die Trainerin. Ihr stehen bis auf die Langzeitverletzten Lena Pauels und Jessica Golebiewski alle Spielerinnen zur Verfügung. Das sind gute Voraussetzungen, zumal der Test gegen Wolfsburg II auch nicht schlecht verlief. Roth: „Wir hatten nicht den besten Tag, aber man hat gesehen, wer der Erstligist ist.“