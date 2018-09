A-Jugend verpasst Landesliga

SVGO bleibt Bremenligist

Olaf Kowalzik

Oslebshausen. Die männliche A-Jugend des SV Grambke-Oslebshausen hat den Wiedereinzug in die Handball-Landesliga verpasst. Sie hatte in der zweiten Aufstiegsrunde in Zettel zwei von drei Spielen knapp verloren und landete daher in ihrer Vierergruppe mit 2:4 Punkten auf dem dritten Platz.