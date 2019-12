Konterstarker Torgarant: Alina von Leesen traf zehnmal für den SVGO. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123, Olaf Kowalzik)

Damit rücken sie dem Tabellenzweiten VfL Fredenbeck bis auf drei Zähler auf die Pelle. Der zweite Rang beinhaltet die Eintrittskarte in die Landesliga.

„Jetzt klappt es bei uns also auch noch in der Abwehr“, bilanzierte der Grambker Trainer Stephan Rix zufrieden. Ja, seine Mannschaft kann nicht nur zuhauf Tore werfen, sie kann auch verteidigen. Denn nach den beiden Schützenfesten gegen Arsten II (40:21) und Bruchhausen-Vilsen (45:35) machte sie im Gastspiel in Arbergen zur Abwechslung mal die Schotten dicht. Zwölf Gegentore wies die Anzeigetafel nach dem Ablauf von 60 recht einseitigen Spielminuten aus. Bis zum Seitenwechsel hatte die glänzend aufgelegte Gäste-Torfrau Sonja Ohnesorge sogar nur fünf Gegentore zugelassen. Das ist für die Gelb-Blauen ein absoluter Spitzenwert, da es in ihrem Netz in den vorangegangenen sieben Begegnungen nie weniger als 21-Mal geklingelt hat.

Insgesamt merkte man den Gästen aber vor allem im Angriff das Fehlen von fünf Spielerinnen, darunter ihre Top-Torjägerin Kim-Anna Heidorn (bisher 45 Tore aus sieben Spielen), an. Nach einer Viertelstunde verabschiedete sich dann auch noch die zweifache Torschützin Melina Iordanidis mit einer Fingerverletzung ins Lazarett. Trotzdem legten die Gäste über 6:1 (Maike Leder/10.) und 13:5 (Franziska Raschdorf/27.) einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg hin. Die freien Plätze von Heidorn und Iordanidis besetzten Lena Korge, Maike Leder und Neele Piepjohn. Auf Rechtsaußen gefiel Katharina Düppe, auch wenn die Linkshänderin beim Torabschluss hier und da noch etwas Pech hatte. Alina von Leesen (10) trumpfte über Konter, aber auch im gebundenen Angriffsspiel sowohl auf Linksaußen als auch auf der ungewohnten linken Rückraumposition stark auf.

„Die Abwehr hat gut gearbeitet, nur noch bei der zweiten Welle und im Positionsangriff hat es bei uns etwas gehakt“, so Stephan Rix. Seine Mannschaft erwartet am kommenden Sonntag den vorletzten TS Woltmershausen um 16 Uhr in der Halle an der Sperberstraße. „Bis zum Hammerprogramm zu Beginn des neuen Jahres wollen wir uns in diesem Spiel und dem Auftritt in Hagen keinen Ausrutscher mehr erlauben“, gibt Rix als Ziel aus.

SV Grambke-Oslebshausen: Bohlen, Ohnesorge; von Leesen (10), Piepjohn (1), Bode, Hett (1), Bartsch, Raschdorf (2), Düppe (5/2), Iordanidis (2), Jappen (1), Korge (1/1), Leder (3).