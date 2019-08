Trainer Stephan Rix (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Olaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)

„Das war zwar anstrengend, hat aber auch viel Spaß gemacht“, sagte die SVGO-Rückraumspielerin Franziska Raschdorf. Nun sucht ihr Coach Stephan Rix nach einem weiteren Termin für eine zweite Einheit im kühlen Nass.

Baden gegangen ist der Tabellensechste der vergangenen Saison in seinen bisherigen Testspielen nicht. Er startete zwar gleich zu Beginn seiner Vorbereitungsphase mit einer ernüchternden 20-Tore-Klatsche gegen den klassenhöheren Landesligisten HSG Nienburg. Einige Zeit später steigerte er sich aber mit dem 23:26 gegen den Landesligisten HSG Delmenhorst und zog sich auch beim 27:39 gegen den zwei Klassen höher spielenden Oberligisten TV Oyten II lange Zeit mehr als achtbar aus der Affäre.

„Wir hatten ängstlich begonnen, danach aber richtig gut gespielt“, meinte Stephan Rix. Seine Deckung stand im gebundenen Spiel recht sicher, dafür nutzen die Niedersachsen die SVGO-Fehler im Angriff immer wieder zu schmerzhaften Kontern. Für den Coach kristallisiert sich allmählich eine Startaufstellung heraus, „ich kann aber auch wechseln oder die Positionen rotieren lassen, ohne dass es einen Qualitätsunterschied gibt“, betont Stephan Rix. Er bildet nicht von ungefähr vor allem seine Rückraumspielerinnen auf allen drei Positionen aus. Trotzdem war die Leistung der Gelb-Blauen beim jüngsten 28:22-Testspielerfolg über den klassentieferen Kreisoberligisten TSV Daverden ausbaufähig. Überzeugen konnte in diesem Spiel vor allem die Rückraumschützin Katja Schumacher, Neuzugang von der TuSG Ritterhude.

Am Wochenende steigt beim SVGO der letzte Härtetest vor dem Pokalspiel am 1. September gegen den SV Werder Bremen III. Die Gelb-Blauen nehmen am Sonnabend beim Turnier des VfL Rastede teil, bei dem sie in der Vorrunde auf den Landesligisten SG Obenstrohe/Dangastermoor sowie die Regionsoberligisten TV Cloppenburg II und VfL Rastede treffen werden. In der Parallelgruppe starten die HSG Emden (Landesklasse), SVE Wiefelstede, SV Concordia Ihrhove (beide Regionsoberliga) und der VfL Rastede II (Regionsliga).