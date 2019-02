Richtig sehenswert war der Erfolg der Gelb-Blauen im Aufsteigerduell nicht, aber das war dem SVGO-Trainer Stephan Rix völlig schnuppe. „Die Hauptsache ist doch, dass wir gewonnen haben“, schnaufte er durch. Er konnte ohne vier verhinderte Spielerinnen nur einen Rumpfkader aufbieten, da ihm auch die Verstärkungen aus der A-Jugend fehlten.

Das war vor allem im Rückraum zu spüren, in dem Rix die Alternativen fehlten. Da im ersten Durchgang auch noch seine Abwehr zu unbeweglich agierte, lag der SVGO zu Recht mit 13:14 zurück. Nach dem Gang aus der Kabine präsentierte sich die Bremer 6:0-Verteidigung sattelfester, so dass Minette Flaig, Franziska Raschdorf und Alina von Leesen die Mundwinkel ihres Trainers mit ihren Treffern zum 16:14-Vorsprung in die Höhe schnellen ließen. Die endgültige Entscheidung fiel wenig später, als der SVGO nach dem 17:16 für sieben Minuten die Schotten dicht machten und Melina Iordanidis (3/2), Nicole Tesch und Franziska Raschdorf den Vorsprung entscheidend auf 22:16 ausbauten (48.). Sie wollen sich am Sonntag beim SG Arbergen-Mahndorf besser präsentieren als beim unnötigen 16:16 aus dem Hinspiel.

SV Grambke-Oslebshausen: Drees, Ruete; von Leesen (5/1), Ruhe (3), Schwenkler, Iordanidis (6/3), Stucke, Tesch (1), Pahler, Flaig (3), Raschdorf (8).