Oslebshausen

SVGO-Herren bei TS Hoykenkamp

Olaf Kowalzik

Oslebshausen. Eine Woche vor dem Saisonstart in der Handball-Landesliga wird es für die Männer des SV Grambke-Oslebshausen erstmals wieder ernst: sie treten am Sonntag um 16 Uhr in der Schulsporthalle in Hoykenkamp beim Landesliga-Absteiger TS Hoykenkamp an. Die Gelb-Blauen treffen in der ersten Runde des Pokalwettbewerbs möglicherweise auf einen alten Bekannten, da bei den Niedersachsen ihr früherer Oberligaspieler Sebastian Rabe den Alleinunterhalter in punkto Torausbeute spielt.