Die brachten dem Landesliga-Vizemeister den dritten Platz in seiner Gruppe ein. Der Einstieg ins Turnier verlief für die Gelb-Blauen perfekt, bei dem sie die HSG Lilienthal/Grasberg mit einem lockeren 19:15-Erfolg in die Schranken wiesen. Der SVGO legte in diesem Auftritt mit einem 9:1-Blitzstart den Grundstein zum Sieg (10.), bevor er die Zügel gewaltig locker ließ. Es reichte nach dem 11:6-Halbzeitvorsprung zum ungefährdeten Erfolg, bei dem das Rix-Team die Niedersachsen nicht näher als auf drei Tore an sich herankommen ließ (11:8).

Dem späteren Direktaufsteiger Jugendhandball Wümme war der SV Grambke-Oslebshausen anfangs spielerisch deutlich überlegen, er vermochte es aber nicht, dieses auch in Tore umzumünzen. Dadurch führte der Landesliga-Vizemeister nicht mit 4:0, sondern er lief gleich einem 1:3-Rückstand hinterher, der sich nach dem 11:13 bis auf 11:17 erhöhte und in einer Sieben-Tore-Abfuhr endete.

„Wir haben am Anfang klar dominiert, sind aber immer wieder an der starken Rotenburger Torfrau gescheitert. Sonst wäre das Spiel wahrscheinlich anders ausgegangen“, analysierte der SVGO-Trainer Stephan Rix die 18:25-Niederlage. Bei der gefiel Julia Paltinat, auch Finja Nickel konnte phasenweise überzeugen. Im letzten Spiel gegen den HV Lüneburg probierte der Stephan Rix viel aus, wobei er vor allem den jüngeren Jahrgang verstärkt ins Spiel einband. Dadurch gerieten die Gelb-Blauen über 2:10 bis zum Seitenwechsel mit 9:21 ins Hintertreffen, die anschließende 16:32-Packung ließ sie mit 2:4 Punkten auf den dritten Platz abrutschen.

SV Grambke-Oslebshausen: Garbade, Brodowski; Kassan (11), Nickel (4), Quast, Iordanidis (6), Meyer, Sarro Siemers (4), Samuel (1), Sari (5), Rüttjerott, Stewers, Paltinat (6/2), Artelt (11/3), Rod Cameron (5/1).