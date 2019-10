Titelverteidigerin Jelina Switolina hat sich bei den WTA Finals in Shenzhen für das Halbfinale qualifiziert. Foto: Andy Wong/AP/dpa (Andy Wong / dpa)

Damit gelang der Weltranglisten-Achten ihr zweiter Sieg in der Vorrunde; sie ist sicher unter den besten Zwei ihrer Gruppe. Vor einem Jahr war Switolina mit dem Titelgewinn beim Saisonabschluss der besten Tennis-Damen ihr größter Erfolg gelungen. Das Turnier wird erstmals in China ausgetragen und ist mit 14 Millionen US-Dollar dotiert. Die Kielerin Angelique Kerber verpasste in ihrer schwachen Saison die Qualifikation. (dpa)