Tabellenführung trotz Punktverlust

Der Störtebecker Holger Haase setzte ETV Phönix Kiel mit 901 Holz gleich zu Beginn mächtig unter Druck. (Susanne Spalteholz-Nürge)

Nicht ohne Grund wird der ETV als der „FC Bayern München“ des Kegelsports bezeichnet. Bestückt mit Nationalspielern und dem aktuellen Europacup-Gewinner Kai Ludorf traf die Mannschaft aus Schleswig-Holstein erstmals auf die Bremer – und musste sich prompt mit 0:3 und 5259:5354 geschlagen geben.

Im anschließenden vermeintlich leichteren Spiel gegen den SVL Seedorf setzten sich die Bremer zwar ebenfalls durch. Doch beim 5309:5259-Sieg ging der begehrte Zusatzpunkt an die Seedorfer. Dennoch übernahm Störtebeker damit erstmals die Tabellenführung im deutschen Oberhaus.

„Das war ein sehr durchwachsenes Spielwochenende. Am Sonnabend klar gewonnen, am Sonntag konnten wir unsere Leistung vom Vortag nicht bestätigen und mussten deshalb den Zusatzpunkt unnötig abgeben. In einer Woche geht es in Kiel und Oldenburg in Holstein weiter auf Punktejagd“, sagte Mannschaftsführer Holger Haase zuversichtlich.

Gegen den ETV Phönix Kiel konnte die Startachse der Seeräuber mit Holger Haase (901 Holz) und Stephan Friese (898 Holz) die Kieler gleich ordentlich in Bedrängnis bringen und erarbeitete für die Mannschaft einen Vorsprung von 31 Holz. Die Mittelachse mit Heinz-Dieter Menkens (900 Holz) und dem Neuzugang Carsten Grziwa (887 Holz), der seine Heimspielpremiere hatte, konnte den beeindruckten Serienmeister aus Kiel weiter unter Druck setzen und hatte das Spiel fest im Griff.

Mit nun 74 Holz Vorsprung gingen Heiko Blank und Nils Stehmeier in die Schlussphase der Begegnung und ließen sich das Spiel und den Zusatzpunkt mit je 884 Holz nicht mehr aus der Hand nehmen. Es endete mit 5354:5259 Holz, 54:24 Einzelwertungspunkten und dem Gesamtergebnis von 3:0 Punkten. Somit ging der Sieg verdient an die Gastgeber des KSC Störtebeker Bremen.

Tags darauf ging es gegen die Kegler vom SVL Seedorf. Im vermeintlich „leichteren“ Spiel kamen die Hansestädter nicht alle wie gewohnt in Tritt. Stephan Friese kam mit einem hervorragendem Ergebnis von 902 Holz von der Bahn, während Holger Haase, der so seine Schwierigkeiten hatte, nur 885 Holz erkegelte. Trotzdem ging die Mittelachse mit einem Vorsprung von 26 Holz ins Rennen. Während die beiden Anstarter ihre Gegner noch deutlich im Griff hatten, hatte Carsten Grziwa Probleme, mit seinem Gegner Schritt zu halten und gab drei Holz ab (878). Heinz-Dieter Menkens konnte mit seinen 889 Holz zwar den Vorsprung weiter ausbauen, jedoch war der Zusatzpunkt in Gefahr geraten. Hierbei zählt es, dass die Gastmannschaft keine 32 oder mehr Einzelwertungspunkte erhält.

Zum Schluss spielten noch Heiko Blank 888 Holz und Nils Stehmeier 867 Holz, sodass das Spiel zwar gewonnen werden konnte, der Zusatzpunkt musste jedoch an die Seedorfer abgegeben werden musste. Mit dem Endergebnis von 5309:5259 Holz, 46:32 Einzelwertungspunkten und 2:1 Spielpunkten für die Bremer setzte sich das Team vom KSC Störtebeker dennoch erstmalig an die Spitze der Staffel 1 der 1. Bundesliga.