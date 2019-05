Sieben Minuten nach Anpfiff schoss Charlotte Jagdt die Bremerinnen in Führung. Die 17-Jährige verstärkt seit Rückrundenbeginn die zweite Damenmannschaft. Nur kurz darauf legte Meliz Üzbe nach und acht Minuten vor dem Seitenwechsel traf auch Ann-Christin Tönnies. In der ersten Halbzeit suchte auch die Eintracht ihre Chancen. „Hinten hat Paula Weißgräber die Kiste sauber gehalten“, sagte Martin Schultze, der den eigentlichen Coach der zweiten Damen Max Johannsen vertrat. In der zweiten Halbzeit habe Braunschweig im Grunde aufgegeben und sich nur noch auf die Verwaltung des 3:0 beschränkt, so der Trainer weiter. Insofern hätte auch mehr als Meliz Üzbes 4:0 rausspringen können. Insgesamt zeigte sich der Coach aber zufrieden. Vor allem die erfahrene Marit van Erk in der Defensive und die junge Charlotte Jagdt im Mittelfeld gefielen dem Trainer gut.

Bremer HC II: Anthes, Jagdt, M. Kook, Lindgens, Oeppert, Olaobaju, Peterek, Pohl, Roolfing, Üzbe, Schönfeld, Tönnies, van Erk, Weißgräber.