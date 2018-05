Gemeinsam mit 190 weiteren Karatekämpfern nutzten sie diesen Wettbewerb, um sich mit vorderen Platzierungen für die bevorstehende Deutsche Meisterschaft im Juni zu empfehlen. Mit einem Team von neun Sportlern, von neun bis 23 Jahren ging Shogun an den Start. „Wir freuen uns, dass die Mädchen und Jungen so begeistert an die Sache gehen und lassen uns einfach überraschen, was am Ende herauskommt“, sagte Trainerin Kirsten Manske. „Gerade unsere Jüngsten sind gerade das erste oder zweite Mal dabei.“ Die Bremer, die in der Neustadt und in Findorff trainieren, ­erkämpften sich mit viel Entschlossenheit, Mut und starken Techniken ein beachtliches Ergebnis in den jeweiligen Wettbewerben.

Mit den drei Jüngsten, Liam Köppe, Sidney Wilkeit und Anouk Vesting startete der lange Wettkampftag. Für die drei war es gerade das erste beziehungsweise zweite Mal, dass sie überhaupt an einem Wettkampf teilnahmen. „Ich war ganz schön aufgeregt, doch jetzt weiß ich, dass ich einfach das zu zeigen brauche, was wir im Training machen“, fasst der neunjährige Liam für sich zusammen. „Leider bin ich nicht weitergekommen, dafür drücke ich jetzt Zeit meinen Karatefreunden ganz fest die Daumen.“

Es scheint geholfen haben, denn die gleichaltrigen Sidney und Anouk setzten sich klar gegen die Konkurrenz aus Hannover, Berlin und Kaltenkirchen durch und erreichten die Finalrunde. Ebenfalls profitierten die weiteren Shogun-Athleten vom Daumendrücken und konnten sich gegen die starke Konkurrenz aus Magdeburg, Schwerin, Göttingen und Braunschweig durchsetzen und waren alle in den Finalrunden zu finden. Wie auch die 16-jährige Elena Schulze. Sie konnte sich an diesem Wettkampftag gegen ihre Dauergegnerin aus dem Bundesjugendkader im Finalkampf durchsetzen. Elena konnte ihren Kampf taktisch clever aufbauen und mit gezielten Techniken punkten, sodass sie sich dieses Mal gegen die Magdeburgerin Sophie Wuleweit klar durchsetzte.

Ergebnisse, Kumite: 1. Elena Schulze (16-17 Jahre), 2. Enes Redah ( Kihon-Ippon-Kumite, 9-11 Jahre), 3.Flamur Mlokit ( Kihon-Ippon-Kumite, 9-11 Jahre), 3. Noel Vollstedt ( Kihon-Ippon-Kumite, 9-11 Jahre); Kata: 2. Elena Schulze (16-17 Jahre), 2. Sidney Wilkeit (9-11 Jahre), 3. Tobias Meyer (ab 18 Jahre), 3. Flamur Mlokit (9-11 Jahre), 4. Cara Schulze (16-17 Jahre), 4. Anouk Vesting (9-11 Jahre); Kata-Team ( 8-11 Jahre): 3. Enes Redah, Flamur Mlokit, Noel Vollstedt.