Darauf aufbauend soll nun die ein oder andere Figur dazukommen. Getanzt wird immer sonntags von 21 bis 22 Uhr in der Mehrzweckhalle des Jugendzentrums Curiestraße 2b in Horn-Lehe. Los geht es mit acht Terminen ab dem 28. April bis zum 30. Juni. Hierzu gibt es einen Parallelkurs am Dienstag um 21 Uhr in Oyten, wenn man mal verhindert ist. Für diesen Schnupperkursus muss man noch kein Vereinsmitglied sein, jedoch soll nach den Sommerferien in die bestehende 20 Uhr-Tanzgruppe der Sportgemeinschaft Stern Bremengewechselt werden. Wer schon mehr Tanzerfahrung hat, kann natürlich auch sofort in die drei weiteren Tanzgruppen der SG Stern Bremen am Sonntag einsteigen. Informationen, welche Gruppe vom Wissensstand die richtige ist, gibt es bei Anja Gading unter der Bremer Telefonnummer 44 55 43.