Wolfgang und Nicole Ahlrichs. Landesmeister Senioren II S-Standard (Grün-Gold-Club, frei)

Das Tanzpaar war gerade in die Klasse Senioren II S-Standard aufgestiegen. In Lübeck stellten sie sich bei den gemeinsamen Landesmeisterschaften der fünf norddeutschen Verbände in dieser Klasse der Konkurrenz und kehrten als Bremer Landesmeister zurück. Auch wenn das Gesamtergebnis – Platz 20 im Feld von 27 Paaren – noch nicht so ganz befriedigend war, so ist es doch immerhin ein guter Beginn mit Aussicht auf Steigerung. Auf jeden Fall sind sie als Landesmeister für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft bei den Senioren II S-Standard qualifiziert. Das A-Standard-Team des GGC kehrte unterdessen aus Altenburg vom vorletzten Saisonturnier der 2. Bundesliga Standard­formationen wieder mit dem achten und letzten Platz zurück. Da man aufgrund des etwas überstürzten Aufstiegs nicht mit mehr ge­rechnet hatte, hielt sich die Enttäuschung in Grenzen. Am 16. März geht es dennoch voll motiviert zum Abschluss der Saison nach Herford.