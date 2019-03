Heiko Ohmstedt, Karl-Heinz Niederquell, Rudolf Alfani, Irmtraut Ohrmann-Mangels, Tatiana Pokrovskaya, Heinz-Jürgen Prothmann und Manfred Mangels (von links). (Manfred Mangels, frei)

Die dritte Bremer Medaille gewann Irmtraut Ohrmann-Mangels (Blumenthaler TV) in der AK 65 bis 69 Jahre. Im Doppel holte sie gemeinsam mit Doris Bernotat (Hamburg) Silber.

Tatiana Pokrovskaya war über ihr Abschneiden sehr glücklich. „Nachdem ich bei meiner ersten norddeutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr in Hamburg im Viertelfinale ausgeschieden bin, wollte ich diesmal ins Halbfinale kommen, mindestens aber das Viertelfinale wieder erreichen. Im Ganzen war das für mich ein tolles, spielerisch spannendes und erfolgreiches Wochenende. Ich habe gut gespielt und unerwartet zwei Medaillen nach Bremen geholt“, sagte sie. Jetzt freut sie sich auf ihre erste Deutsche Meisterschaft der Senioren in Erfurt im Juni 2019.

In Kienbaum zog Tatiana Pokrovskaya im 25-köpfigen Teilnehmerinnen-Feld mit zwei 3:0-Siegen in der Vorrunde als Gruppenerste in die Hauptrunde ein. Im Achtelfinale gegen die rückhandorientierte Susanne Ahlers (TTVB) musste sie sich sehr konzentrieren, um ihre Taktik konsequent zum 3:0-Sieg durchzuspielen. „Nachdem ich auch das Viertelfinale gegen Ina Kaping (BTTV) 3:0 gewonnen hatte, war mir bewusst geworden, dass ich in diesen vier Spielen noch keinen Satz verloren hatte. Ich hatte mein Ziel erreicht. Im Halbfinale traf die Bremerin auf Andrea Richter (TTVB), die nach 0:2-Rückstand 3:2 gegen Carola Bratvogel (BTTV) gewonnen hat. „Gegen Carola habe ich letztes Jahr verloren. Nun sollte die Revanche doch nicht stattfinden“, bedauerte die Bremerin. In dem hoch spannenden Spiel gegen Richter musste der fünfte Satz entscheiden. Den holte sich Pokrovskaya mit einem kleinen Vorsprung.

Im Finale traf sie auf die Regionalligaspielerin Nura Jensen (HaTTV), die im Halbfinale ihre Mannschaftskollegin und Doppelpartnerin Katja Decker 3:2 besiegt hatte. Jensen hatte sowohl das Viertelfinale als auch das Halbfinale nach 0:2 Rückstand mit 3:2 für sich entschieden und zeigte, dass sie viel Ausdauer, Geduld, mentale Stärke und als Abwehrspielerin eine hohe technische Qualität hatte. „Ich freute mich sehr auf diese Begegnung. Das Spiel war zwar physisch anstrengend, machte aber viel Spaß, da ich ganz genau wusste, was ich zu tun hatte. Schließlich gewann ich mit 3:1 (7, 9, -5, 4)“, freute sich Tatiana Pokrovskaya.

Auch im Mixed war sie erfolgreich. Mit ihrem zugelosten Partner, Steffen Thiere (TTVB), ging es nach einem Freilos ins Achtelfinale. „Unser Debüt lief überraschend gut. Wir haben schnell festgestellt, dass wir was erreichen könnten. Es passte spielerisch und mental, wir hatten Spaß“, sagte die Werderanerin.

Nach dem 3:1-Sieg folgte ein weiteres 3:1 im Viertelfinale und im Halbfinale lief es beim 3:0 noch besser. Im Finale gegen Schmidt/Labitzke konnte das Duo jedoch nur einen Satz gewinnen, war mit den Silbermedaillen trotzdem mehr als zufrieden. Im Doppel stand Pokrovskaya an der Seite ihrer zugelosten Partnerin Anja Hoppert-Dinse (TTVMV) und verlor in der ersten Runde in drei knappen Sätzen (zwei Mal Verlängerung).

Ferner starteten für Bremen in der AK 65-69 Jahre Rudolf Alfani (TV Eiche-Horn) und Manfred Mangels (Blumenthaler TV). Alfani konnte ein Spiel gewinnen, während Mangels ohne Sieg blieb, aber immerhin gegen den späteren Norddeutschen Meister und Vize-Weltmeister Bernhard Thiel (Brandenburg) antreten durfte. Auch Heinz-Jürgen Prothmann (SV Werder Bremen) blieb in AK 75-79 Jahre ohne Sieg, und schied im Doppel mit seinem Partner Dieter Pätzel (Schleswig-Holstein) unter den letzten Acht aus.